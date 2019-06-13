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Польша планирует построить объект для размещения американских военнослужащих

13 июня, 00:29

Польское правительство будет строить объект без каких-либо затрат со стороны США

Фото: AFP

Польша за свои средства построит объект для размещения 1 тысячи американских военнослужащих, США не будут вкладываться в него. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Польша скоро предоставит базы и инфраструктуру для поддержки военного присутствия около тысячи американских военнослужащих. Польское правительство будет строить эти проекты. Без каких-либо затрат со стороны США, польское правительство будет платить за это", — подчеркнул американский лидер.

"Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности, — сказал глава вашингтонской администрации. — Мы благодарим президента Дуду и народ Польши за их сотрудничество в укреплении нашей общей безопасности".

Ранее в среду он указал, что речь идет об "объекте мирового класса". Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. Его спросили, сколько военнослужащих США собираются направить в Польшу. "Речь идет о 2 тыс. военнослужащих, но они будут переброшены из Германии или из других мест", — сказал Трамп.

Также Польша купит в США более 30 F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете. 

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом пролетели эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 °F-35".

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Тег Польша, США, военные, Трамп

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ТАСС

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