Польша пророет морской канал, против которого выступает Россия

Сегодня, 11:52

Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства, заявил Качиньский

Ярослав Качинский. Фото: politikus.ru
Ярослав Качинский. Фото: politikus.ru

Проект строительства морского канала, пересекающего Балтийскую (или Вислинскую, как ее называют в Польше) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, важен для независимости и суверенитета республики. Об этом заявил в понедельник лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому радио.

По его словам, строительство канала начнется в течение ближайшего месяца. Отвечая на вопрос о негативном отношении России к этому проекту, Качиньский указал, что российская сторона всегда была против, но Польша не намерена отказываться от своих планов.

Как подчеркнул политик, эта инвестиция – "демонстрация того, что времена, когда россияне диктовали нам (полякам. – Ред.), что мы можем, а чего не можем на нашей территории, прошли".

"Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства", - добавил он.

Согласно планам Польши, строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнется к концу 2018 года. Как утверждают в Варшаве, он будет построен при согласии Еврокомиссии в полном соответствии с законодательством Евросоюза и с экологическими нормами. 

Как ожидается, строительство канала завершится в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 880 млн злотых (220 млн долларов). Новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Благодаря ему в морской порт Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 м.

В настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. Этот режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между государствами.

Напомним, в Минобороны Польши заявили, что действия России меняют баланс сил в Балтийском море.
Польша, качиньский, канал
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

Россия согласилась пустить поляков к обломкам самолета Качиньского

31 Июля, 16:54

Варшава получила информацию о возможности прибытия представителей польских компетентных органов в Россию

Евросоюз

Ярослав Качинский. Фото: politikus.ru

Качиньский намерен уйти из политики - СМИ

20 Июня, 13:01

Не исключено, что план Качиньского связан с его недавними проблемами со здоровьем
Загрузка...

Евросоюз

Обломки президентского Ту-154 под Смоленском. Фото: AFP

Смоленская катастрофа: на корпусе самолета Качиньского нашли следы взрывчатки

5 Июня, 21:23

В Польше заявили о следах взрывчатки на обломках самолета Качиньского

Евросоюз

Фото: wikimedia.org

Польша обнародует рапорт о причинах Смоленской катастрофы

9 Апреля, 19:43

В новом техническом рапорте будет дан ответ на вопрос, что собственно привело к авиакатастрофе, заявил Мацеревич

Евросоюз

Обломки президентского Ту-154 под Смоленском. Фото: AFP

Польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы

10 Апреля, 12:25

Пассажиров убил взрыв в самолете перед столкновением с землей

Евросоюз

Фото: wikimedia.org

Качинский о Смоленской катастрофе: Россия, схваченная за руку, окажется скомпрометирована в глазах всего мира

6 Апреля, 07:03

Политик не исключил, что если выяснится причастность России к трагедии, Москва в любом случае будет все отрицать
Загрузка...