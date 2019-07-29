Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D0%BE%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D0%BE%D0%BD.jpg 2019-07-29T15:38:00+03:00 Евросоюз Нормандский формат не принес планируемых результатов, заявили в Варшаве

Польша выступает за появление в ООН должности специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине и расширение нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Яцек Чапутович на встрече с журналистами, посвященной предстоящему в августе председательству республики в Совете Безопасности ООН.

"В дискуссии по Украине мы представили определенные конкретные решения. Одним из них было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта в Украине", - сказал министр, подчеркнув, что "это предложение пока не было принято".

"Мы считаем, что стоит подумать об институте, который мог бы продолжать заниматься разрешением этого конфликта", – добавил он.

Реклама

"С нашей точки зрения, нормандский формат не принес планируемых результатов", – сказал Чапутович, обратив внимание на предложение властей Украины расширить этот формат, подключив к нему таких игроков, как США и Великобритания.

"Мы считаем, что стоит присмотреться к этому предложению. Возможно, это хорошее решение", – указал глава МИД Польши.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама