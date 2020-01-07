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Польша предложила Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами

7 января, 22:19

Премьер Моравецкий говорил по телефону с премьером Австралии Скоттом Моррисоном

Видео: Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в телефонном разговоре с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном предложил помощь в борьбе с охватившими юго-восток континента пожарами.

Об этом говорится в распространенном в сообщении пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера в Twitter.

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"Премьер Моравецкий говорил по телефону с премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Он выразил соболезнования семьям жертв пожаров и передал информацию о готовности польской стороны помочь, выслав на место специализированные подразделения пожарной охраны", — указано в сообщении.

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Кроме того, о своем желании помочь со стихией уже заявила и Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

Добавим, что в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных.

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Австралия Польша помощь огонь пожары лесные пожары

Источник: ТАСС

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