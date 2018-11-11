﻿Польша призывает к немедленным санкциям из-за "выборов" на Донбассе

В Польше решительно осудили организацию и проведение пророссийскими боевиками так называемых "выборов" в ОРДЛО и призвали ввести санкции против причастных к организации голосования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте польского МИД.

"Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что выборы являются частью политики российской власти, направленной на насильственное изменение статус-кво. Проявлением этой политики является также прогрессирующая милитаризация Крыма и агрессивные действия в районе Азовского моря.

"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с Минским соглашениями", – отметили в МИД Польши.

Министерство также призвало ЕС и других партнеров усилить имеющиеся санкции, запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию так называемых "выборов".

Ранее мы уже писали, что России за проведение "голосования" грозит усиление санкций.

Также сообщалось, что псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса отреагировала Канада.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.