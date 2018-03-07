Польша решила отгородиться от Украины и России забором

Польские власти надеются, что это должно помочь в борьбе с африканской чумой свиней

На российско-польской границе появится металлический забор с целью предотвратить миграцию диких кабанов. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

"Министерство сельского хозяйства Польши планирует строительство забора на протяжении государственной границы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. Это должно помочь в борьбе с африканской чумой свиней", – говорится в сообщении.

В Польше считают, что количество кабанов должно быть ограничено, с одной стороны отстрелом, а с другой – строительством забора на границе с Калининградской областью. Забор будет построен из оцинкованной сетки высотой 2 метра.

Ранее в Польше заявили о намерении построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС.

Таким образом, Польша планирует защитить своих фермеров от вируса и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью.

Ранее в Брюсселе ответили на предложение Польши построить забор на границе с Украиной. В Еврокомиссии есть сомнения относительно целесообразности строительства ограждения на границе Польши с Беларусью и Украиной как способа борьбы с африканской чумой свиней.