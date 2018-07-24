Польша страдает от сильных наводнений

На один квадратный метр в некоторых регионах страны выпало до 40 литров осадков

Наводнения обрушились на юг Польши. Это – последствия проливных дождей. Метеорологи подсчитали, что на один квадратный метр выпало до 40 литров осадков, из-за чего поднялся уровень воды в реках.

Потоки воды смывали все на своем пути, дороги в регионах размыты, частично разрушены дома, а в одном из регионов местные власти вынуждены были даже открыть дамбу – чтобы снизить уровень воды.

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В июне прошлого года из-за затяжных дождей с грозами реки в Польше вышли из берегов. Тогда несколько населенных пунктов остались без света, затопило дороги и дома. Из подвалов насосами выкачивали воду, а десятки семей отселили в центры временного размещения.

А в начале июня 2013 наводнения, от которых пострадала вся Европа, обрушились и на Варшаву. Из-за сильнейшего ливня затопило метро. Властям города пришлось закрыть несколько станций подземки и подземных переходов. По данным польских властей, тогда стихия унесла жизни четырех человек.



