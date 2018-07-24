Польша страдает от сильных наводнений

23 Июля 2018, 21:23

На один квадратный метр в некоторых регионах страны выпало до 40 литров осадков


Наводнения обрушились на юг Польши. Это – последствия проливных дождей. Метеорологи подсчитали, что на один квадратный метр выпало до 40 литров осадков, из-за чего поднялся уровень воды в реках.

Потоки воды смывали все на своем пути, дороги в регионах размыты, частично разрушены дома, а в одном из регионов местные власти вынуждены были даже открыть дамбу – чтобы снизить уровень воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В июне прошлого года из-за затяжных дождей с грозами реки в Польше вышли из берегов. Тогда несколько населенных пунктов остались без света, затопило дороги и дома. Из подвалов насосами выкачивали воду, а десятки семей отселили в центры временного размещения.

А в начале июня 2013 наводнения, от которых пострадала вся Европа, обрушились и на Варшаву. Из-за сильнейшего ливня затопило метро. Властям города пришлось закрыть несколько станций подземки и подземных переходов. По данным польских властей, тогда стихия унесла жизни четырех человек.
Польша, погода, дождь, наводнение, непогода, ливень
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: kiev.informator.ua

"Большой потоп": в Киеве транспорт заливает водой, а в лужах массово находят номера машин

23 Июля, 19:45

Киевляне жалуются на потоки воды в троллейбусах и вагонах метро

Происшествия

Переход на Оболони превратился в озеро

Большой потоп: дорога на "Левобережной" превратилась в реку, а в переходах на Оболони - воды по пояс

23 Июля, 14:31

Киев после дождей напоминает маленькую Венецию
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay

Циклон над Украиной воинствует: синоптики предупредили о сложных метеоусловиях на всю неделю

23 Июля, 10:28

По прогнозам Гидрометцентра, в течение пяти дней в стране сохранится сложная погода, в большинстве областей дожди и грозы

Россия

Фото: Global Look Press/Wang Song

Мост между Россией и Китаем смыло водой: опубликовано видео

22 Июля, 16:46

Людей успели эвакуировать заранее, но спасти строительный кран не удалось
Загрузка...