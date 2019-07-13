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Польша усилит защиту Сувалкского "коридора" на границе с Россией

13 июля, 14:01

В стране сформируют новое подразделение на базе уже существующего

фото: EADaily
фото: EADaily.

В городе Сувалки в Подляшском воеводстве на северо-востоке Польши возле границы с Калининградской областью России создадут противотанковый полк. Об этом сообщает Polskie Radio.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что это подразделение сформируют на базе существующего 14 Сувальского дивизиона противотанковой артиллерии.

Он отметил, что решение о создании противотанкового полка должно исправить ошибки предыдущего правительства, которое, по словам Блащака, расформировало полк и уменьшило количество войска в Сувалках, не оказывая должного внимания безопасности страны.

Блащак напомнил, что регион под названием "Сувалкский коридор" является важным пунктом на карте безопасности Европы.

"Это соединение Польши с Литвой, Латвией, Эстонией, с государствами, которые также в структурах Североатлантического альянса. Как известно, в Латвии развернутые польские войска. Нам важно, чтобы этот союз был фундаментом для безопасности наших государств на восточном фланге НАТО", – сказал министр.

Пока неизвестно, когда и какой техникой оснастят Сувальский полк. Пока большинство вооружения – устаревшие советские мобильные противотанковые ракетные комплексы "Малютка" на бронированных машинах БРДМ-2.

Напомним, что Российская Федерация увеличивает группировку своих войск вдоль российско-украинской границы. Но вторжения или серьезных военных провокаций в период парламентских выборов не будет. Сейчас Москва больше занята укреплением против НАТО.

Также, как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.


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Тег Россия, Польша, граница, подразделение, укрепление границы

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