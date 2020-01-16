Польша установит "умные системы" слежения на границе с Украиной

/ Фото: Pixabay

В Подкарпатском воеводстве Польши установят новейшую "умную" систему слежения за границей с Украиной.

На обеспечение безопасности между пунктами пропуска в Медыке и Корчовой будет выделено 22 миллиона злотых (около 140 миллионов гривен), сообщает "Польское радио".

"На отрезке от Медыки до Корчовой будет установлено более 200 камер и разных систем, которые фиксируют ситуацию на линии границы. Фактически речь идет о своеобразном барьере, невидимом для человека", - говорится в сообщении.

Реклама

Ожидается, что после каждого входа в зону, которую эта система будет контролировать, сработает сигнал тревоги, и его будут проверять в оперативном центре, решая, как реагировать на ситуацию.

В тренде Риск большой войны с Украиной снижается: эксперт о планах Путина

Планируется, что система "умного" слежения будет готова уже в будущем году.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинцам станет удобнее ездить в Польшу на поезде, поскольку правительство разрешило открыть международный пункт контроля на железнодорожном вокзале во Львове.

Также мы писали о том, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тысяч украинских заробитчан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама