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Польша выставит Германии счет за Вторую мировую

1 сентября, 14:40

Варшава потребует возместить убытки из-за агрессии нацистов

Президенты Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда на церемонии памяти начала Второй мировой войны

Президенты Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда на церемонии памяти начала Второй мировой войны / Фото: Reuters

Польское правительство планирует потребовать у Германии репарации за Вторую мировую войну – спустя 75 лет после окончания конфликта.

Об этом в интервью изданию Bild предупредил президент Польши Анджей Дуда, назвав репарационные выплаты со стороны ФРГ "вопросом ответственности и морали".

"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше", – подчеркнул он.

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Он напомнил о том, что в 2017 году в Польше создали парламентскую комиссию по репарациям, которая в ближайшее время представит свой доклад с указанием окончательной суммы ущерба, которую понесли поляки в результате действий нацистов.

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Дуда отметил, что жертвами войны стали почти шесть миллионов поляков, а многие города серьезно пострадали.

В то же время, по его словам, сейчас между Варшавой и Берлином сложились хорошие отношения, которые Анджей Дуда назвал "образцом для подражания многих народов мира".

"Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились", – резюмировал лидер.

Напомним, 1 сентября Дуда и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетили польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Они почтили память жертв конфликта, а немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

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