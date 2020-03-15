Польша закрывает пункты пропуска на границе с Украиной: список

На украинско-польской границе начиная с 15 марта приостанавливают работу сразу семь пунктов пропуска, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке.
"Польша прекращает пограничном движении на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска", – говорится в сообщении.
В частности, будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:
- Долгобичув-Угринов – автомобильный,
- Зосин-Устилуг – автомобильный,
- Хребне-Рава-Русская – железнодорожный,
- Медика-Шегини – автомобильный/пеший,
- Кросценко-Смильница – автомобильный,
- Кросценко-Хыров – железнодорожный,
- Будомеж-Грушев – автомобильный.
Въехать на территорию Польшу через указанные пункты пропуска смогут:
- граждане Республики Польша,
- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под их постоянной опекой,
- иностранцы которые имеют карту поляка,
- главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей,
- иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польша,
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу,
- иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.
Ранее сообщалось, что Польша приняла решение о закрытии границ страны с 15 марта, чтобы противодействовать распространению коронавируса.
Ранее сообщалось, что украинцам в Польше гарантируют бесплатные тесты и лечение при коронавирусе. Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения.
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