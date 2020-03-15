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Польша закрывает пункты пропуска на границе с Украиной: список

15 марта, 03:47

Елена Вус

С 15 марта в Польшу запрещают въезжать иностранных туристам

На украинско-польской границе начиная с 15 марта приостанавливают работу сразу семь пунктов пропуска, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке.

"Польша прекращает пограничном движении на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска", – говорится в сообщении.

В частности, будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:

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  • Долгобичув-Угринов – автомобильный,
  • Зосин-Устилуг – автомобильный,
  • Хребне-Рава-Русская – железнодорожный,
  • Медика-Шегини – автомобильный/пеший,
  • Кросценко-Смильница – автомобильный,
  • Кросценко-Хыров – железнодорожный,
  • Будомеж-Грушев – автомобильный.

Въехать на территорию Польшу через указанные пункты пропуска смогут:

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  • граждане Республики Польша,
  • иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под их постоянной опекой,
  • иностранцы которые имеют карту поляка,
  • главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей,
  • иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польша,
  • иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу,
  • иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение о закрытии границ страны с 15 марта, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что украинцам в Польше гарантируют бесплатные тесты и лечение при коронавирусе. Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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