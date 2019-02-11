Польша закупит у США ракетные артиллерийские системы
Закупка реактивных систем залпового огня HIMARS составляет важный элемент модернизации польских Вооруженных сил
Польша купит американскую ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности HIMARS.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Польское радио.
По словам политика, Варшава заплатит за систему выгодные цену, соответствующий договор будет подписан 13 февраля.
"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я, однако, хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим четыреста четырнадцать миллионов долларов. Это хорошая цена", – отметил Блащак.
HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System – это высокомобильная реактивная система залпового огня предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность – 300 км. "Закупка этих систем является важным элементом модернизации польских Вооруженных сил", – отмечает издание.
Кроме того, польская компания WB Electronics и госконцерн "Укроборонпром" планируют совместно разработать
Напомним, ранее ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев договаривается с Вашингтоном о новых поставках оружия.
Также ранее украинский посол в США заявлял о готовности США увеличить объемы военной помощи Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Польша закупит у США ракетные артиллерийские системы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракеты могли долететь до Москвы за 5 минут: как США заставили СССР подписать ДРСМД
Военный эксперт вспомнил, как в 80-х годах американцы усмирили Советский Союз, но после его распада Кремль снова осмелел
США озвучили позицию по размещению крылатых ракет наземного базирования в Европе
Такие меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками, заявили в Госдепе
Замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений
По мнению Томпсон, Россия начала гонку еще восемь лет назад, когда нарушила ракетный договор
Американский генерал назвал число наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке
По словам Томаса Уолдхаузера, в республике размещены около 175 "вагнеровцев"