Польша закупит у США ракетные артиллерийские системы

Закупка реактивных систем залпового огня HIMARS составляет важный элемент модернизации польских Вооруженных сил

Системы HIMARS. Фото: DVIDSHUB/Flick..

Польша закупит у США ракетные артиллерийские системы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0a2/13c/5c60a213c12bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0a2/13c/5c60a213c12bd.jpg 2019-02-11T00:05:00+02:00 Евросоюз Закупка реактивных систем залпового огня HIMARS составляет важный элемент модернизации польских Вооруженных сил

Польша купит американскую ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности HIMARS.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Польское радио.

По словам политика, Варшава заплатит за систему выгодные цену, соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я, однако, хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим четыреста четырнадцать миллионов долларов. Это хорошая цена", – отметил Блащак.

HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System – это высокомобильная реактивная система залпового огня предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность – 300 км. "Закупка этих систем является важным элементом модернизации польских Вооруженных сил", – отмечает издание.

Кроме того, польская компания WB Electronics и госконцерн "Укроборонпром" планируют совместно разработать

Напомним, ранее ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев договаривается с Вашингтоном о новых поставках оружия.

Также ранее украинский посол в США заявлял о готовности США увеличить объемы военной помощи Украине.

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