Польша запретила все массовые мероприятия из-за коронавируса

Польша, которая ранее из-за коронавируса ввела усиленный санитарный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Россией, в рамках борьбы с эпидемией отменила все массовые мероприятия.

Об этом, как сообщает PAP, после экстренных совещаний правительственного кризисного комитета и Совета национальной безопасности 10 марта заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств, мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращение распространения коронавируса", – сказал Моравецкий.

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Он отметил, что правительство рассматривает и другие шаги в этом направлении, и обещал объявить о них в ближайшие дни.

Напомним, что о первом инфицированном в Польше стало известно 4 марта. С тех пор в стране зафиксировали 17 зараженных. Кроме того, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более тысячи прошли карантин, а более 7 тыс. находятся под эпидемиологическим надзором.

Всего в мире инфицированы 114 443 человека, в то время как 64 154 – с начала эпидемии выздоровели, а скончались – 4026. Китай сохраняет первенство по общему числу пациентов с коронавирусом, которых здесь 80 754.

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