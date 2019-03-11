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Польшу накрыл сильный ветер: из-за непогоды пострадали четыре человека

Сегодня, 10:39

Почти 400 тысяч человек остались без электроснабжения

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Flickr
Польшу накрыл сильный ветер: из-за непогоды пострадали четыре человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Евросоюз Почти 400 тысяч человек остались без электроснабжения

В Польше бушует непогода. Из-за сильного ветра пострадали четверо человек. Об этом сообщил правительственный центр безопасности республики.

Как рассказали спасатели, среди пострадавших есть двое пожарных. На их машину во время поездки на очередной вызов упало дерево – мужчин госпитализировали. Еще двое пострадавших — мотоциклисты, которые наехали на поваленные на дорогу деревья.

Кроме того, из-за непогоды почти 400 тысяч человек остались без электроэнергии. Сильный ветер срывал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Повреждены 676 зданий, из которых 424 жилые.

Также мы писали о том, что в Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйствНепогода привела к сбоям в движении поездов в стране. А тем временем в Германии бушует ураган "Эберхард". Из-за стихии погиб как минимум один человек.

Кроме того, в Италии из-за порывов сильного ветра, которые привели к разрушениям и падениям деревьев, погибли три человека.

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Тег Польша, ветер, непогода, пострадавшие, электроснабжение

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Источник:

ТАСС

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