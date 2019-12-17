Польская рулетка: как живут на чужбине нелегальные заробитчане – экслюзив

«Сегодня» начинают цикл материалов об условиях работы и проживания украинцев, ищущих заработка в Польше

"Сегодня" начинают цикл материалов "Польская рулетка", в которых пойдет речь об агентствах трудоустройства, которые сдают работников в аренду, об условиях, в которых живут наши соотечественники в польских хостелах, и о "подводных камнях" поиска работы в Польше.

Журналисты "Сегодня" выяснили факты об агрессивных работодателях, обманутых работниках. Корреспонденты проехали почти три с половиной тысячи километров в поисках интересных историй, чтобы рассказать, как украинцы пытаются заработать и чем это обычно заканчивается.

Первый материал цикла – "Откровения нелегала", расскажет о скрытой жизни украинцев на чужбине. "Сегодня" познакомились с заробитчанином по имени Богдан. С ним журналисты встретились в подземном паркинге торгового центра Варшавы. Для подстраховки он приходит с другом.

А может мы и не журналисты вовсе, а из польской полиции? На интервью отправляемся в гостиницу, где остановилась съемочная группа "Сегодня".

По дороге Богдан рассказал, что хотел получить разрешение на временное проживание. Почти год работал на стройке в Варшаве, и мог бы получить разрешение.

Но выяснилось, что работодатель обманывал человека – даже не думал легализировать его пребывание в Польше, пока у Богдана не истек срок визы.

"Он говорил в то время, что да, официально я работаю, но на самом деле он просто соврал. И получилось, что все это время я нелегально работал", – рассказывает заробитчанин.

После этого Богдан искал новую работу, готов был собирать клубнику, но этот труд оказался сверхтяжелым, а условия проживания – ужасными.

"Ангар, там стоят холодильные камеры и там люди живут. Мылись просто на улице. Туалет – один на улице, и для всех общий", – вспоминает Богдан.

Поэтому мужчина решил продолжать работать на стройке. И снова – неофициально.

"Множество работодателей работают без договоров, и в этом плане, так получилось, что мне это помогло", – говорит Богдан.

Но каждый раз работодатели обманывали Богдана с зарплатой.

"За все время, что я здесь, из того, что я считал, – тысяч 120 злотых", – говорит Богдан.

А это – более 720 тыс. грн. Это почти шесть лет нелегальной работы и не по вине Богдана. Говорит: часто работодатели чуть ли не силой удерживают украинцев на работах, где они не хотят оставаться.

"Спрашивает – а чего ты хочешь уехать? Мы, мол, за тебя заплатили деньги: на оформление, на переезд и тому подобное, и они просто не отпускают", – говорит наш собеседник.

Нелегал не может ни сим-карту мобильного оператора купить, ни медстраховку приобрести. И с территории Польши желательно не выезжать. Чтобы не депортировали, нужно соблюдать ряд условий.

"Внешний вид всегда должен быть нормальным. Второе – когда полиция, или много людей, то стараешься разговаривать на польском языке. За общение на украинском бывало туго. Могли и побить", – вспоминает украинский нелегал.

"Эти драки бывали очень печальные – я не говорю, что заканчивалось смертью, но бывало так, что человек лежал в больнице в очень плохом состоянии", – говорит Богдан.

А что же полиция?

"В основном, если приезжает полиция, то бывает так что, ты украинец, ты здесь чужой, а поляк – "красавчик", – рассказывает заробитчанин.

Даже в статусе нелегала Богдан сумел открыть фирму, зарегистрировал друзей. Но в Польше называет себя лишь гостем.

Однако рано или поздно его ждет либо легализация, либо депортация. На прощание мы договариваемся встретиться через год-полтора – для нового интервью. И уже желательно, чтобы Богдан не скрывал своего лица.

Смотрите цикл материалов "Польская рулетка" на протяжении всей недели в программе "Сегодня" в 19:00 на канале "Украина".

Напомним, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тысяч украинских заробитчан.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

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