Польская рулетка: оставшись без зарплаты, украинские заробитчане живут в страхе депортации – эксклюзив

«Сегодня» продолжают цикл материалов о проблемах, с которыми сталкиваются украинские заробитчане в Польше

Новости "Сегодня" продолжают цикл "Польская рулетка". Журналисты проехали около 3,5 тыс. км по дорогам Польши и узнали, как обманывают украинцев на заработках и посоветовали, как избежать проблем с трудоустройством.

В финальном материале речь пойдет о конфликтных ситуациях, в которые попадают украинские заробитчане, пытаясь получить заработанное.

Один из городов, где побывали "Сегодня" – Мендзыздрое, расположенный на Балтийском побережье. Летом здесь – курортный сезон: аниматоры, вечеринки, дискотеки. Кто бы мог подумать, что в рядом с зоной отдыха может возникнуть конфликт с дракой между украинским заробитчанином и его работодателем.

Украинец Богдан Семьяновский демонстрирует "Сегодня" запись на телефоне. На ней записаны крики поляка в адрес украинца. Богдан утверждает, что стал жертвой побоев от польского работодателя, когда работал у него в кафе.

"Он меня ударил, выбил моей головой стекло и гнал меня работать. Я же не какая-то собака, чтобы он гнал меня работать", – говорит житель Белой Церкви Богдан Семьяновский.

По словам мужчины, из-за угроз он был вынужден спешно покинуть Польшу, даже не успел зафиксировать побои. Заработанные деньги также не получил.

Чтобы разобраться в ситуации, "Сегодня", нашли кафе, где работал пострадавший украинец. Однако заведение оказалось закрытым. Сразу звоним господину Аркадиушу, который якобы избил украинца. Но тот все опровергает.

"Неправда. Он просто мстит. Не знаю, за что", – говорит поляк.

Просим господина Аркадиуша об интервью на камеру. Он – в нескольких километрах от нас. Но получаем отказ. В настоящее время стороны не выдвинули официальных претензий друг к другу. Хотя бы потому, что доказать, что на самом деле происходило в этой комнате, крайне сложно.

Как только "Сегодня" завершают съемку – приходит сообщение из города Гдыня, это в четырех с половиной часах езды от Мендзыздрое. Заробитчане сообщают нам, что почти три десятка украинских работников верфи работодатель "кинул" на 120 тысяч злотых – это около 720 тысяч гривен.

"Человек просто скрылся и не отвечает на телефонные звонки. В его офисе сказали, что его нет – ищите, где хотите", – говорит один из украинских заробитчан.

Мы сами, вместе с заробитчанином, идем в офис, но нам не открывают.

"Люди есть, я видел, что они появлялись внутри – тени есть, они там были", – говорит заробитчанин.

Отправляемся туда, где должны защитить брошенных на произвол судьбы украинцев – в инспекцию труда. Но там просят принести новые документы о легальности трудоустройства. Уже есть подозрение, что работники работали неофициально.

"Если это подтверждается, инспекция труда должна сообщить в пограничную службу, и человека сразу же депортируют", – объясняет нам заробитчанин.

Оказавшись в тупике, мужчина решает вернуться в Украину, если друзья и знакомые купят ему обратный билет.

"Денег нет, на поезд мне нужно 400 злотых, чтобы доехать хотя бы до Украины", – говорит он.

"Сегодня" также встретились с семьей Торянык, которая остается в Польше, даже несмотря на то, что несколько работодателей еще не выплатили им зарплату. Последний работодатель задолжал, в переводе на украинскую валюту, более 20 тысяч гривен. Пока так и не насобирали на собственное жилье в Украине.

"Купила два пуфика. В одном храню прачечное, моечное. Во втором храню продукты", – рассказывает Ольга Торянык.

Их комната, на 18 квадратных метров – это и кухня, и гостиная, и спальня. И место для мечтаний о родине.

"Там наши семьи. Здесь мы всегда будем чужие. Даже когда у нас здесь появятся друзья. Но родное – там. Дети снятся, внуки снятся", – говорит украинка Ольга Торянык.

Держаться на чужбине – помогает музыка. По вечерам Ольга под аккомпанемент гитары мужа Ярослава поет украинские песни.

Напомним, что в первом материале цикла мы рассказывали о проблемах с получением зарплаты заробитчанина Богдана и его товарищей, которые искали счастья в Польше.

Во втором материале цикла было рассказано о том, как обманули с работой Лолиту Чубенко из Винницы, которая около трех месяцев работала на одном из польских мясокомбинатов. Вместо обрезания куриных крылышек ей пришлось таскать 25-килограммовые ящики с мясом.

В третьем материале шла речь об агентствах трудоустройства, которые сдают работников в аренду, и о том, что от многих из таких агентств заробитчане подолгу не могут дождаться зарплаты, из-за чего вынуждены обращаться в полицию и профсоюзы. А некоторые "агентства труда" попросту неожиданно для заробитчан меняют место прописки.

В четвертом материале "Сегодня" рассказали об условиях проживания в польских хостелах, часть из которых годами снимают украинские заробитчане.

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