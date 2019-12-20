Польская рулетка: в каких условиях живут заробитчане в хостелах на чужбине – эксклюзив

«Сегодня» продолжают цикл об условиях работы в Польше, и о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы

Новости "Сегодня" продолжают цикл "Польская рулетка". В новом материале пойдет речь об условиях проживания в польских хостелах, часть из которых годами снимают украинские заробитчане. "Сегодня" побывали в одном из них.

Заведение не найти в интернете, его не рекламируют, у него даже нет вывески. Чужих сюда не пускают, однако для съемочной группы "Сегодня" сделали исключение и показали свою жизнь и быт, скрытый от лишних глаз.

К хостел в спальном районе Варшавы мы умышленно выезжаем в конце рабочего дня, чтобы застать жильцов. Частный дом без вывесок.

"В рекламе нет необходимости", – объясняет хозяин хостела, украинец Игорь Цыганков.

Он сразу начинает "экскурсию" с кухни.

"Микроволновая печь, чайник. Что у нас тут еще? А, еще три холодильника", – показывает владелец хостела Игорь Цыганков.

Украинцы стремятся привезти как можно больше продуктов с родины.

"Сегодня кушали грибную икру, еще с Украины также была картошечка с мясом, чаще всего это курица", – рассказывает заробитчанин Ярослав Сорока.

Между тем хозяин спешит показать так называемый "номерной фонд". В хостеле – семь комнат на 28 человек.

Зимой, когда включают отопление, цены на проживание выше. Сейчас место будет стоить в месяц 550 злотых – это почти 3400 гривен. Сергею Стороженко повезло жить без соседей в двухместном номере.

"Я могу более качественно отдохнуть, чем в коллективе", – говорит заробитчанин Сергей Стороженко.

Затем спускаемся к номеру в подвале. Здесь сразу четыре двухъярусные кровати.

"Ну вот тут как-то, смотрите, все что есть. Нормальные условия, как для хостела, это ведь не отель пятизвёздочный", – говорит заробитчанин Игорь Якубец.

Сожители стараются не мешать друг другу хотя бы спать.

"Никто не храпит, слава Богу, но бывают разные клиенты", – рассказывает Игорь.

Жить стремятся без конфликтов.

"Семьей назвать, наверное, сложно. Но дружим", – объясняет Игорь Якубец.

В доме – два санузла.

"Это ванная, туалет, второй этаж", – показывают нам санузлы. "Ну, вы готовились и поэтому здесь чисто?", – уточняем мы. На вопрос "Сегодня" – улыбаются.

На все хостелы – ни одного телевизора.

"Пускай смотрят в планшетах", – объясняет владелец хостела Игорь Цыганков.

Это потому, что берегут электроэнергию. По этой же причине в прачечной вместо трех машинок, как было раньше, – одна. К тому же, и воды тратят в разы меньше.

"Мне не очень нравится, когда там крутятся одни носки или одни трусы и так во всех трех. Предложил ребятам: комнатой, собрали белье и постирали!", – объясняет Игорь Цыганков.

Рядом с прачечной устроили импровизированный спортивный уголок.

"Мешок для бокса есть, но пока не повесили", – рассказывает заробитчанин Сергей Стороженко.

Уже около восьми вечера хостел до отказа заполняется. У этих людей как раз закончилась рабочая смена на стройке. В доме становится тесно, и нам намекают: даже здесь есть режим – находиться могут только "свои".

Напомним, что в первом материале цикла мы рассказывали о проблемах с получением зарплаты заробитчанина Богдана и его товарищей, которые искали счастья в Польше.

Во втором материале цикла было рассказано о том, как обманули с работой Лолиту Чубенко из Винницы, которая около трех месяцев работала на одном из польских мясокомбинатов. Вместо обрезания куриных крылышек ей пришлось таскать 25-килограммовые ящики с мясом.

В третьем материале шла речь об агентствах трудоустройства, которые сдают работников в аренду, и о том, что от многих из таких агентств заробитчане подолгу не могут дождаться зарплаты, из-за чего вынуждены обращаться в полицию и профсоюзы. А некоторые "агентства труда" попросту неожиданно для заробитчан меняют место прописки.

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