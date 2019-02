Польские депутаты почтили в Киеве память Небесной Сотни

В день пятой годовщины Майдана парламентарии польского Сейма возложили цветы к кресту Героям Небесной Сотни в Киеве

Фото: polradio.pl

Польские парламентарии приняли участие в памятных мероприятиях в связи с пятой годовщиной событий на Майдане в Киеве. Во вторник, 19 февраля, они почтили память жертв Революции Достоинства.

Депутаты Сейма Гжегож Схетина, Роберт Тишкевич (Гражданская платформа) и Малгожата Ґосевска возложили цветы к кресту Героям Небесной Сотни. Там, непосредственно возле Майдана Независимости, пять лет назад снайперы обстреляли демонстрантов.

По словам Малгожаты Ґосевской, которая неоднократно приезжала на Майдан во время Революции Достоинства, протестующие боролись за прозападные изменения в своей стране. Депутат подчеркнула, что это требование украинцев удалось реализовать частично.

Малгожата Ґосевска отметила, что прозападное направление внесли в украинскую Конституцию, но до сих пор нерешенной проблемой остается коррупция, против которой украинцы выступали пять лет назад в центре Киева.

Польские парламентарии ранее приняли также участие в торжественной сессии Верховной Рады Украины.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, по всей Украине почтили память героев Небесной Сотни. Так, президент Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область возложил цветы у памятника героя Небесной Сотни Романа Гурика.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

