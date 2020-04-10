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Польские стратеги назвали Россию главной угрозой для страны: подробности

10 апреля, 06:00

Денис Беспалов

Планировалось, что стратегию официально представит президент Польши Анджей Дуда

Авторы новой польской "Стратегии национальной безопасности 2020" назвали важнейшей угрозой для Польши действия России. Выдержки из этого документа опубликовала газета Rzeczpospolita.

Документ состоит из 33 страниц. Планировалось, что он будет официально представлен президентом Польши Анджеем Дудой до очередных выборов главы государства, назначенных на 10 мая. Однако, как информирует газета, многие его положения были сформулированы до пандемии COVID-19 и сейчас утратили актуальность. Пока информации о планах переписать стратегию нет.

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Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия является важнейшим вызовом для национальной безопасности Польши,

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Чапутович призвал НАТО подтвердить, что главная задача Альянса заключается в сдерживании "военной угрозы с востока".

Также сообщалось, что в ближайшие 15 лет Польша собирается прибавить к своим оборонным расходам дополнительные 200 млрд злотых (55 млрд долларов). Необходимость этих трат обусловлена ростом российской угрозы.

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Россия Польша угроза

Источник: ТАСС

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