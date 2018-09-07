Польские таможенники вышли на "тихую забастовку"

Забастовка может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур

В пятницу, 7 сентября, польские таможенники начали "тихую забастовку", из-за чего возможны задержки на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.

"По информации профсоюзного комитета Таможенной службы Польши, сегодня польские таможенники начали т.наз." тихую забастовку", что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украинско-польской государственной границы в автомобильных и пеших пунктах пропуска", – отметили украинские дипломаты.

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Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше. По его словам, в Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".

В январе сообщалось, что за первые полгода безвизового режима поток украинцев существенно не увеличился. Также в польском Управлении по вопросам иностранцев объяснили о правилах пребывания в Польше для украинцев. Граждане Украины могут в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, но при соответствующем письменном заявлении работодателя о трудоустройстве.