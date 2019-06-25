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Польский депутат в ПАСЕ по ошибке поддержал Россию

25 июня, 14:26

Польша поддержала Украину во время голосования, но голос Мецковского оказался в пользу России

Кшиштоф Мецковски. Фото: facebook.com/MieszkowskiK
Кшиштоф Мецковски. Фото: facebook.com/MieszkowskiK.

Польский депутат, член польской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Кшиштоф Мецковски заявил, что он не поддерживал во время голосования возвращение России в ПАСЕ.

По его словам, он готовится написать соответствующее заявление об исправлении его голоса за резолюцию.

"Мое последнее голосование относительно повторного приема России в Совет Европы – результат технической ошибки. Почти 200 поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации из Украины. Сегодня, во второй половине дня, я напишу заявление, чтобы исправить ошибку", – написал Мецковски.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Какие страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

А тем временем стало известно, что украинская делегация покидает ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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Тег Россия, Польша, депутат, голосование, ПАСЕ

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