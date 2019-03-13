Польский эксперт рассказал о главном страхе Варшавы перед Москвой
Присутствие войск НАТО в Польше уже ощутимо, но оно все еще остается символическим, отметил Новак
Варшава сегодня больше боится не открытой военной агрессии со стороны Москвы, а скрытых враждебных действий низкой интенсивности, на которые НАТО не будет успевать отреагировать. Об этом сказал эксперт Евроатлантического сообщества в Варшаве, бывший посол Польши при НАТО Ежи Новак, передает "Укринформ".
"Опасность, которая угрожает трем странам Балтии и Польше – это на сегодня парамилитарные действия низкой интенсивности, то есть гибридные действия, которые могут привести к ограниченному конфликту на небольшой пограничной территории. В таком случае НАТО может не отреагировать очень быстро, и мы этого боимся", - отметил Новак.
Он подчеркнул, что присутствие войск НАТО в Польше уже ощутимо, но оно все еще остается символическим. Следовательно, польская дипломатия сейчас концентрируется на двух основных направлениях.
"Во-первых, речь идет об активном привлечении в Польшу подразделений из других стран НАТО, не только США, чтобы здесь присутствовал весь Альянс. И во-вторых, чтобы НАТО, в определенном смысле, взяло под свою опеку Украину", – подчеркнул бывший польский дипломат.
Новак считает, что в перспективе 5-10 лет у Украины нет возможностей вступить в НАТО, но есть очень хорошие перспективы постепенно интегрироваться в структуры Альянса.
"Речь идет о том, чтобы без нормативных актов максимально интегрировать Вооруженные силы Украины в структуры НАТО, активно получать небоевую помощь, а позже, возможно, и оборонное смертоносное вооружение. То есть интегрироваться с Западом в военно-политическом плане, изменять и реформировать страну изнутри, и делать это таким образом, чтобы он сам впоследствии признал, что Украина – это также и наш интерес, и мы должны сделать все, чтобы ее защитить", - резюмировал польский эксперт.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.
Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
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