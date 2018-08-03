Польский военный избил двоих солдат из США

Сегодня, 16:35

В результате избиения нанесен серьезный ущерб здоровью одного из потерпевших

Фото: autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

В городе Злоценец Западнопоморского воеводства арестовали польского военного за избиение двух американских солдат. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре в Щецине, пишет Wprost.

"В результате избиения нанесен серьезный ущерб здоровью одного из потерпевших. Подозреваемый взят под временную стражу на три месяца", – сообщила представитель прокуратуры Малгожата Войцехович.

По ее словам, второй американский солдат пострадал меньше. Инцидент произошел ночью 22 июля в неслужебное время. По неофициальным данным, драка произошла возле одного из баров в Злоценеци. Причина конфликта пока неизвестна.

Поляку грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. Они располагают 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Ранее сообщалось, что в Польше двух украинцев избили за их национальность.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.
Польша, США, драка, военный

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