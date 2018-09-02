Польское издание, опубликовавшее карту с "российским" Крымом, исправило ошибку

Польское спортивное издание Przeglad Sportowy, которое не так давно опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым был обозначен территорией России, исправило свою ошибку.

В настоящее время крымский полуостров обозначен украинской территорией.

Как отметили в украинском посольстве в Польше, карта была исправлена после вмешательства украинских дипломатов.

"После вмешательства посольства, редакция польского спортивного интернет-издания Przegląd Sportowy исправила на своем сайте публикацию, содержащую изображение карты Европы, на которой крымский полуостров обозначался как территория России, извинившись и заверив посольство Украины в Республике Польша в допущении непреднамеренной графической ошибки. "Это однозначно не было целенаправленное действие", – отметил главный редактор издания Пшемыслав Рудзки", – указано в сообщении украинской дипломатической миссии.

Ранее британская газета The Times извинилась перед Украиной за публикацию карты России с оккупированным Крымом. Текст сообщения опубликовало в Twitter посольство Украины в Британии. Британцы отметили, что они не признают аннексию полуострова Россией.

Напомним, к чемпионату мира The Times напечатала карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский.