Польское издание, опубликовавшее карту с "российским" Крымом, исправило ошибку

Сегодня, 18:40

Крым на сайте обозначили украинской территорией после вмешательства посольства Украины в Польше

Фото: przegladsportowy.pl
Фото: przegladsportowy.pl

Польское спортивное издание Przeglad Sportowy, которое не так давно опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым был обозначен территорией России, исправило свою ошибку.

В настоящее время крымский полуостров обозначен украинской территорией.

Как отметили в украинском посольстве в Польше, карта была исправлена после вмешательства украинских дипломатов.

"После вмешательства посольства, редакция польского спортивного интернет-издания Przegląd Sportowy исправила на своем сайте публикацию, содержащую изображение карты Европы, на которой крымский полуостров обозначался как территория России, извинившись и заверив посольство Украины в Республике Польша в допущении непреднамеренной графической ошибки. "Это однозначно не было целенаправленное действие", – отметил главный редактор издания Пшемыслав Рудзки", – указано в сообщении украинской дипломатической миссии.

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Ранее британская газета The Times извинилась перед Украиной за публикацию карты России с оккупированным Крымом. Текст сообщения опубликовало в Twitter посольство Украины в Британии. Британцы отметили, что они не признают аннексию полуострова Россией.

Напомним, к чемпионату мира The Times напечатала карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский.
Польша, Крым, карта, полуостров
Источник:

"Сегодня"

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