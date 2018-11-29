Польское телевидение потроллило Россию и Путина сравнением с нацистами

Сегодня, 21:13

На заднем фоне пустили заставку, на которой дизайнер вставил в название РФ две руны "зиг"

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Польский телеканал TVP Info обыграл название России, заменив двойное "с" на нацистское "SS", сообщает Radio Zet.

Инцидент произошел в эфире утренней передачи Minęła 20, на которой обсуждали тему эскалации в Азовском море.

На заднем фоне пустили заставку, на которой дизайнер вставил в название РФ две руны "зиг", которые использовались в качестве символа СС – военизированного формирования немецких нацистов в 40-х годах прошлого века.

Кроме того, на экранах разместили надпись "Achtung RuSSia!", что в переводе с немецкого означает "Внимание, Россия!", а также профиль президента РФ Владимира Путина с костями – знак, который использовался на контейнерах с веществом "Циклон-Б", который использовался для массового убийства узников концлагерей.

Напомним, 9 ноября австрийские власти сообщили о расследовании в отношении отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

Как мы писали, после этого польский МИД возложил на Россию вину за эскалацию напряженности в водах Азовского моря, поскольку она нарушила основные принципы международного права.

Кроме того, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН Польша напомнила России и о других ее международных преступленияхагрессии в отношении Грузии, оккупации Крыма, подпитки конфликта на Донбассе и строительства Керченского моста.
Россия, Польша, телевидение, нацизм
Источник:

"Сегодня"

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