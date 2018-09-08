Польского политика выгнали из партии из-за пророссийских высказываний

Сегодня, 16:42

В интервью российскому изданию он рассказал, что против союза с США и поддержки Польшей Украины

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Польский сенатор Мачей Грубский лишился места в партии "Гражданская платформа" из-за интервью российскому информационному порталу "Спутник". Об этом сообщило в субботу, 8 сентября, издание "Газета выборча".

Политик в интервью "Спутнику" заявил, что уважает президента России и выступает против союза с США и поддержки Польшей Украины.

"Создавая атмосферу враждебности по отношению к России, мы ничего не выигрываем, а только теряем, в основном с экономической точки зрения", – сказал сенатор.

Он считает, что Польша из-за своей политики вынуждена покупать более дорогую нефть и газ у США и арабских стран.

В крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" слова сенатора назвали "вредными для польских интересов" и приостановили его членство

"Высказывание таких взглядов безответственно", – отметил в беседе с Польским агентством печати представитель партии Лукаш Абгарович.

В свою очередь Грубский в комментариях польским СМИ отмечает, что его совесть чиста, а от своей партии он не ожидал цензуры и ограничения свободы слова, поэтому в понедельник политик намерен официально покинуть ряды "Гражданской платформы".

Ранее в районе города Казимеж-Дольны в Польше местная Служба военной контрразведки вместе с другими службами и полицией задержала российского шпиона.Против него завели дело, а информацию он собирал благодаря своей работе в одном из департаментов Министерства экономики.

Напомним, сообщалось, что из партии "Самопомич" исключили депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского. В партии говорится, что причина исключения – "нанесение серьезного ущерба репутации политической силы".
нефть, Россия, Польша, США, членство, гражданская платформа
Источник:

ТАСС

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