Получим абсолютно новую картину: ВОЗ призвала страны расследовать ранние случаи COVID-19

Случай с нулевым пациентом во Франции не удивило ВОЗ

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После того, как стало известно о нулевом случае коронавируса во Франции, Всемирная организация здравоохранения призвала страны проверять записи о случаях пневмонии неизвестного происхождения, которые могли бы оказаться COVID-19, в том числе и те, которые зафиксированы в конце 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

"Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что исследования о том, что COVID-19 появился во Франции еще в декабре, то есть, раньше, чем считалось, не удивляет, и призвала страны расследовать любые другие ранние подозрительные случаи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай впервые сообщил о новом вирусе 31 декабря. До этого считалось, что заболевание распространилось в Европе уже в январе.

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"Это дает совершенно новую картину обо всем. Полученные результаты помогают лучше понять потенциальную вирусную циркуляцию COVID-19", - сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во время брифинга ООН в Женеве.

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Линдмайер считает, что эти проверки дадут миру новую и более четкую картину вспышки.

Напомним, По данным на 17:00 5 мая число зараженных коронавирусом по всему миру составило 3 606 038 человек. При этом умер 252 151 человек, а выздоровели 1 175 616 человек.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что COVID-19 имеет животное происхождение. ВОЗ приветствует усилия всех стран, направленные на "выяснение происхождения вируса". Этим занимаются сейчас несколько групп специалистов.

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