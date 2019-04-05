Полуголые туристы стали причиной международного скандала в Польше
Полиция объявила в розыск четверых англоговорящих нарушителей спокойствия
Полиция польского Кракове объявила в розыск четверых нарушителей спокойствия, которые на прошлой неделе разгуливали по историческому центру города практически нагишом.
На снятых очевидцами и камерами безопасности кадрах видно четырех мужчин в так называемых "манкини" – мужском варианте бикини – салатового цвета, которые носил персонаж Саши Барона Коэна в фильме "Борат". Они гуляли по Рыночной площади и катались в карете для туристов.
Предположительно, нарушители спокойствия были туристами, поскольку говорили по-английски без акцента.
Как сообщили в краковской полиции, по данному факту уже начато дело за провоцирование скандала в общественном месте или непристойная выходка. Если их признают виновными, им будет грозить до 30 дней лишения свободы либо 5 тыс. злотых штрафа (около 35 тыс. гривен).
Кроме того, штраф или даже расторжение контракта с городом также грозит извозчикам.
В полиции добавили, что молодые британцы нередко наводят шуму в Кракове, где они часто отмечают мальчишники.
Напомним, в прошлом месяце 195 британских нудистов установили всемирный рекорд по массовому заезду голышом на американских горках.
Кроме того, мы писали о другом курьезном случае в Швеции, где, будучи в неглиже, сотрудник полиции задержал разыскиваемого преступника в сауне.
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