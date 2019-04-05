Полуголые туристы стали причиной международного скандала в Польше

Полиция объявила в розыск четверых англоговорящих нарушителей спокойствия

Краков. Фото: Pixabay

Полуголые туристы стали причиной международного скандала в Польше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/64b/cfe/5ca64bcfeaea7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/64b/cfe/5ca64bcfeaea7.jpg 2019-04-05T05:06:00+03:00 Евросоюз Полиция объявила в розыск четверых англоговорящих нарушителей спокойствия

Полиция польского Кракове объявила в розыск четверых нарушителей спокойствия, которые на прошлой неделе разгуливали по историческому центру города практически нагишом.

На снятых очевидцами и камерами безопасности кадрах видно четырех мужчин в так называемых "манкини" – мужском варианте бикини – салатового цвета, которые носил персонаж Саши Барона Коэна в фильме "Борат". Они гуляли по Рыночной площади и катались в карете для туристов.

Предположительно, нарушители спокойствия были туристами, поскольку говорили по-английски без акцента.

Как сообщили в краковской полиции, по данному факту уже начато дело за провоцирование скандала в общественном месте или непристойная выходка. Если их признают виновными, им будет грозить до 30 дней лишения свободы либо 5 тыс. злотых штрафа (около 35 тыс. гривен).

Кроме того, штраф или даже расторжение контракта с городом также грозит извозчикам.

В полиции добавили, что молодые британцы нередко наводят шуму в Кракове, где они часто отмечают мальчишники.

Напомним, в прошлом месяце 195 британских нудистов установили всемирный рекорд по массовому заезду голышом на американских горках.

Кроме того, мы писали о другом курьезном случае в Швеции, где, будучи в неглиже, сотрудник полиции задержал разыскиваемого преступника в сауне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Полуголые туристы стали причиной международного скандала в Польше". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.