Поляка оштрафовали за уничтожение вывески с гербом Украины

Инцидент произошел в апреле текущего года в центре города Ополе

/ Фото: Pixabay

Окружной суд в польском Ополе оштрафовал мужчину, обвиняемого в уничтожении вывески с гербом Украины, размещенной на здании консульства. Об этом сообщает Польское радио.

Инцидент произошел в апреле текущего года в центре города. Уничтоженную вывеску на тротуаре обнаружили прохожие – ранее она висела на стене здания консульства.

Полиция оперативно установила личность того, кто сорвал ее. Сообщается, что 29-летний Томаш А. признался в содеянном. Он утверждал, что это была хулиганская выходка под влиянием алкоголя, а негативных чувств к украинцам и Украине у него нет.

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Прокуратура предложила назначить ему штраф в размере 1000 злотых, а также обязать покрыть средства на ремонт вывески и судебные услуги. Суд с предложением прокурора согласился.

Ранее сообщалось, что в Перемышле районный суд завершил второй процесс над лицам, которые в июне 2016 года препятствовали проведению церковного шествия украинцев.

Также мы писали, что в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них.

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