Полякам рассылают фейковые SMS с призывом явиться в военкомат из-за Украины

Сегодня, 15:20

В Правительственном центре безопасности сообщили, что многие жители восточных районов жаловались на получение фальшивых призывов

Поляков предупреждают о фальшивых SMS. Фото: Twitter RCB
Поляков предупреждают о фальшивых SMS. Фото: Twitter RCB

Жители восточных регионов Польши получили фейковые SMS-сообщения от властей с требованием явиться в районную администрацию из-за ситуации в Украине. Как информировал в среду, 28 ноября, Правительственный центр безопасности, они не высылали никаких подобных повесток.

По имеющейся информации, в понедельник среди жителей восточных регионов Польши были распространены сообщения с текстом: "Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет обязаны явиться в управление гмины (малая административно-территориальная единица в Польше. – Ред.) 27.11.2018 в 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Просим ждать следующих сообщений".

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В Правительственном центре безопасности подтвердили, что многие жители восточных районов жаловались на получение таких фальшивых призывов.

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"Правительственный центр безопасности не высылал сообщения, касающиеся явки мужчин в управления гмин. Делом фальшивых SMS-сообщений занимается Агентство внутренней безопасности и полиция", - информировал центр на своем официальном сайте.

Напомни, ранее сообщалось, что россияне устроили очередную провокацию в приграничных регионах Украины – жители нескольких районов Сумской области получили SMS-сообщения с предложением явиться в ближайшую воинскую часть.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, подобные сообщения 27 ноября получили жители Путивльского района на границе с Россией. При этом SMS приходили от имени оборонного ведомства нашей страны.

"Подобное информационное влияние на граждан Украины, проживающих на пограничных с Россией территориях, является ничем иным, как очередным проявлением "гибридной" агрессии РФ против нашей державы", – подчеркнули в Минобороны.

Также военные призвали граждан доверять только официальной информации и сообщать компетентным органам с целью надлежащего адекватного реагирования на информационную агрессию. 
Польша, провокация, sms, фейк, военное положение
Источник:

ТАСС

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