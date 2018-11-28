Полякам рассылают фейковые SMS с призывом явиться в военкомат из-за Украины

В Правительственном центре безопасности сообщили, что многие жители восточных районов жаловались на получение фальшивых призывов

Жители восточных регионов Польши получили фейковые SMS-сообщения от властей с требованием явиться в районную администрацию из-за ситуации в Украине. Как информировал в среду, 28 ноября, Правительственный центр безопасности, они не высылали никаких подобных повесток.

По имеющейся информации, в понедельник среди жителей восточных регионов Польши были распространены сообщения с текстом: "Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет обязаны явиться в управление гмины (малая административно-территориальная единица в Польше. – Ред.) 27.11.2018 в 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Просим ждать следующих сообщений".

В Правительственном центре безопасности подтвердили, что многие жители восточных районов жаловались на получение таких фальшивых призывов.

"Правительственный центр безопасности не высылал сообщения, касающиеся явки мужчин в управления гмин. Делом фальшивых SMS-сообщений занимается Агентство внутренней безопасности и полиция", - информировал центр на своем официальном сайте.

Напомни, ранее сообщалось, что россияне устроили очередную провокацию в приграничных регионах Украины – жители нескольких районов Сумской области получили SMS-сообщения с предложением явиться в ближайшую воинскую часть.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, подобные сообщения 27 ноября получили жители Путивльского района на границе с Россией. При этом SMS приходили от имени оборонного ведомства нашей страны.

"Подобное информационное влияние на граждан Украины, проживающих на пограничных с Россией территориях, является ничем иным, как очередным проявлением "гибридной" агрессии РФ против нашей державы", – подчеркнули в Минобороны.

Также военные призвали граждан доверять только официальной информации и сообщать компетентным органам с целью надлежащего адекватного реагирования на информационную агрессию.