Поляки ошибочно обвиняют Бандеру в Волынской трагедии – экс-премьер Польши

Вчера, 13:42

По словам Ольшевского, Волынская трагедия произошла тогда, когда Бандера был в заключении у немцев

Ян Ольшевский. Фото: lenta.lviv.ua
Ян Ольшевский. Фото: lenta.lviv.ua

Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский считает, что поляки ошибочно обвиняют Степана Бандеру в трагедии на Волыни. Об этом он заявил в беседе с Super Express.

"Несомненно, для поляков он малоприятная личность, его заявления на тему Польши были очень недружественными. Но я хотел бы подчеркнуть и серьезно подумать – этот человек не имел с Волынским преступлением ничего общего", – сказал Ольшевский.

По его словам, Волынская трагедия произошла тогда, когда Бандера был в заключении у немцев.

"Думаю, даже если это возмутит многих людей, если бы Бандера мог тогда принять решение, то, наверное, преступления на Волыни не произошло бы. Он был мыслящим политиком. Он знал, что после Сталинграда и поражения немцев исход войны предрешен, а акт геноцида против польского населения мог служить только одной стороне – советской. И это, безусловно, навредило бы польскому делу, как и украинскому", – отметил бывший премьер Польши.

Вместе с тем Ольшевский заявил, что Бандера ответственен за покушение на руководителя польского МВД, полковника Бронислава Перацкого, за что он был приговорен к смертной казни.

Ольшевский добавил, что Волынскую трагедию надо связывать с именем Романа Шухевича.

"Однако есть потребность в углубленных исследованиях этой темы. Также и о роли СССР в этом преступлении", – заявил он.

Ян Ольшевский был во главе польского правительства с 23 декабря 1991 по 5 июня 1992 года.

Отметим, посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что польский спорный закон об Институте национальной памяти в Украине могут воспринять негативно.

"Есть проблема с объяснением того, кто такие украинские националисты. Если люди совершили преступления, их нельзя защищать. Однако мы имеем дело с тем, что этот термин можно интерпретировать очень субъективно. Неизвестно, как его будут толковать судьи и обычные граждане", – сказал он.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Польша, Украина, Бандера, волынская трагедия
Источник:

Европейская правда

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