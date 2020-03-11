Поляку грозит тюрьма за оскорбления украинцев: подробности дела

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Никак не идет на спад уровень ксенофобии в Польше, особенно это касается нелюбви к украинцам. Теперь из-за событий почти 80-летней давности, происходивших в нашей стране во время Второй мировой, суд должен избрать меру пресечения пожилому мужчине, который годами оскорблял украинцев в сети.

На своей странице в Facebook 67-летний пенсионер в течение 2014-2019 годов называл украинцев "бандеровцами" и "сволочами". Досталось также пятому президенту Украины Петру Порошенко, пишет Gazeta Wyborcza.

Обвиняемый уверяет, оскорблял только сторонников Степана Бандеры. На досуге он ведет страницу в сети, посвященную Волынской трагедии. Пенсионер заявил в суде, что "хочет защитить то, чему его учили дома, то есть почтить память жертв".

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По его словам, "большинство украинцев не заслуживают того, чтобы их называли бандеровцами". Однако он отметил, что "пока поляки не спросят с украинцев за Волынскую резню, весь украинский народ будет отвечать за нее".

По мнению прокуратуры, это публичное оскорбление народа, а заявления преднамеренно публиковались как сообщения, видимые каждому, а не только "друзьям". К тому же обвинение настаивало, что пенсионер использовал по отношению к пятому президенту Петру Порошенко слово "парх", потому что оно указывает якобы на его еврейское происхождение.

"Я воспринимаю слова прокурора как надевание намордника", – парировал обвиняемый.

Приговор будет оглашен в середине марта. Прокуратура требует в отношении пенсионера одного года лишения свободы условно и публичного вынесения приговора. Сам обвиняемый утверждает, что дело было открыто "по указанию Киева".

Напомним, бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский считает, что поляки ошибочно обвиняют Степана Бандеру в трагедии на Волыни.

Также сайт "Сегодня" писал, что комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменьшинств.

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