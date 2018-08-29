Поляку за избиение и оскорбление украинцев грозит три года тюрьмы

Сегодня, 16:45

Инцидент с участием поляка и граждан Украины произошел 22 августа на рынке

Фото: politnavigator.net
Фото: politnavigator.net

В Польше 37-летнего жителя Жарского уезда, в Любуском воеводстве, могут посадить на три года за избиение и публичное оскорбление украинцев. Об этом сообщает портал News Lubuski.

Инцидент с участием поляка и граждан Украины произошел 22 августа на рынке в городе Ленкница.

"Дежурный принял заявление, в котором говорилось об избиении. На место сразу прибыли полицейские", – сообщила пресс-секретарь Жарская полиции Анета Берестецкая.

Выяснилось, что поляк без причины публично оскорблял двух украинцев за их национальную принадлежность. Подозреваемый также ударил одного из них в голову и угрожал убить.

Правоохранители задержали нападавшего и поместили его под стражу.

"После допроса свидетелей и сбора доказательств житель Жарского уезда заслушал обвинения в угрозах, пренебрежении и нарушении физической неприкосновенности на национальной почве и нанесении имущественного ущерба. За эти преступления ему грозит до трех лет лишения свободы", – сказала Берестецкая.

Ранее сообщалось, что в Польше неизвестные с мачете напали на украинскую пару.

По данным МИД Украины, в Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".
Польша, украинцы, нападение, арест, драка

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