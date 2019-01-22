Пользователи Airbnb жалуются на скрытые камеры в арендованных домах и квартирах

Видеокамеры находят в часах и различных датчиках

Квартира, которую снял Джеффри Бигхэм. Камера — в левом верхнем углу. Фото: соцсети.

Пользователи Airbnb жалуются на скрытые камеры в арендованных домах и квартирах //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/647/31e/5c464731ed31c.png //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/647/31e/5c464731ed31c.png 2019-01-22T05:46:00+02:00 Евросоюз Видеокамеры находят в часах и различных датчиках

Пользователь Airbnb Джеффри Бигхэм рассказал в своем блоге, что нашел скрытые камеры видеонаблюдения в своей арендуемой квартире. Это не первый подобный случай — ранее клиенты компании также жаловались на спрятанные камеры в домах.

Во время проживания в квартире, снятой на Airbnb, Джеффри Бигхэм обнаружил два белых устройства. Оказалось, что это Wi-Fi-камеры наблюдения — Бигхэм тут же отключил их. По словам пользователя, в описании квартиры были указаны камеры "на входе", но никак не в самом доме. Изначально в Airbnb ответили, что хозяин не нарушил правил сервиса, но затем пересмотрели свое решение и вернули средства Бигхэму.

Это не первый случай, когда постояльцы квартир, арендованных через сервис, находят скрытые камеры видеонаблюдения. В сентябре 2018 года пользователи нашли камеру в электронных часах сразу после заселения. В Airbnb предложили им оплатить номер в ближайшей гостинице. В 2017 другие постояльцы нашли две камеры наблюдения, которые выдавали за детектор дыма, — в ванной и спальне. Airbnb вернул им деньги и удалил аккаунт хозяина.

Фото: соцсети

На Airbnb есть правила в отношении видеосистем. Сервис под ними подразумевает Wi-Fi-камеры, видео- и радио-няни, веб-камеры в мониторах, системы видеонаблюдения, а также смартфоны с функцией видео- или аудиозаписи:

Хозяева должны указывать в правилах квартиры наличие устройства наблюдения — даже если оно выключено. Если это сделано уже после бронирования, гость сможет отменить заказ и получить полный возврат, а хозяева — штраф.

Гости имеют право использовать системы наблюдения за хозяином или третьими лицами, находящимися в жилье, только с согласия этих людей.

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Напомним, в Праге ограничат возможность сдавать квартиры через Airbnb. Власти хотят уменьшить количество туристов в центральных районах города.

Также сообщалось, что Airbnb займется строительством домов-трансформеров. Дома построят из экологических материалов, процесс планируется максимально безотходным.

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