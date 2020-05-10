Помнить о варварстве и ужасах: Руководство ЕС выступило с обращением в честь праздника

Председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в субботу с совместным обращением в связи с праздником Дня Европы, отмечаемым 9 мая. В своем обращении они подчеркнули, что Европа так же, как преодолела последствия Второй мировой войны, должна стать сильнее после нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В кризис коронавируса Евросоюз, по словам его руководителей, "смело действовал, чтобы обеспечить функционирование единого рынка", позволяющего доставлять медикаменты и медицинское оборудование туда, где они были нужны, обеспечить жителей всех стран союза продуктами и предметами первой необходимости.

ЕС принял "беспрецедентные решения", чтобы обеспечить правительства его стран финансовыми возможностями для преодоления кризиса, выделил 100 млрд евро на поддержание занятости, а Европейский центробанк предоставил беспрецедентные условия для кредитования населения и бизнеса.

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"Давайте вспомним дух Робера Шумана и его сверстников – изобретательный, дерзкий и прагматичный. Они показали, что выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и ухода от прошлого", – говорится в обращении.

Руководители институтов ЕС напомнили об отмечавшемся накануне 75-летии окончания Второй мировой войны в Европе.

"Мы всегда должны помнить об ужасах и варварстве войны и о жертвах, принесенных для ее прекращения, – заявили они. – Сегодня мы размышляем о том, что произошло дальше. Давайте вспомним поколение 1950-х годов, которое верило, что из руин войны можно построить лучшую Европу и лучший мир, и строило их. Если мы усвоим эти уроки, если будем объединены солидарностью, будем отстаивать наши ценности, то Европа снова сможет выйти из кризиса и стать сильнее, чем прежде", – говорится в обращении.

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Справка:

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9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с предложением объединить главные в ту пору ресурсы воевавших друг против друга стран Европы и создать общие институты. Это, по его мнению, сделало бы войну не просто немыслимой, но и материально невозможной.

"Его слова изменили ход истории и заложили основы, на которых его и последовавшие поколения строили Европейский Союз, который у нас есть сегодня", – подчеркнули в своем обращении руководители ЕС.

Напомним, на днях Европейский Союз согласовал декларацию, в которой говорится, что Россия ответственна за войну с Украиной. Автором данной инициативы выступила именно Польша, которая при поддержке стран Балтии, Финляндии, Швеции, Голландии и Дании добилась прямого указания российской агрессии против Украины.

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