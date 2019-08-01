Втечение последних четырех лет состоялось более 30 визитов британских министров и чиновников в Украину.

Джудит Гоф. Фото: twitter.com/ksfopenukraine

Помощь Лондона Киеву: британский посол подвела итог последних четырех лет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%93%D0%BE%D1%84 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%93%D0%BE%D1%84 2019-08-01T12:55:20+03:00 Евросоюз Втечение последних четырех лет состоялось более 30 визитов британских министров и чиновников в Украину.

За последние пять лет в Украине были реализованы важные реформы. Об этом говорится в видеообращении посла Великобритании Джудит Гоф по случаю завершения ее дипломатической миссии в Украине.

"На днях заканчивается моя работа в Украине. Четыре года в качестве посла Великобритании пролетели быстро… Я горжусь теми переменами и реформами, которые произошли в Украине за последние 5 лет. И горжусь тем, что Великобритания имела возможность помочь этим переменам. В частности, Великобритания помогала в создании НАБУ и Высшего Антикоррупционного суда, британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги, мы научили английскому языку 600 новых патрульных, 2 тыс. 800 госслужащих и повысили квалификацию 5 тысяч украинских преподавателей и учителей", - подчеркнула посол.

"Сегодня я еду из страны, в которой за последние несколько месяцев дважды прошли успешные, прозрачные и демократические выборы. Великобритания с радостью помогала в их проведении", - заявила она.

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Дипломат подчеркнула, что Украина остается важной для Британии, поскольку в течение последних четырех лет состоялось более 30 визитов британских министров и чиновников в Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым в тот момент был Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Великобритании.

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Отметим, место Джуди Гоф, которую ждет новое назначение по дипломатической службе, займет Мелинда Симмонс.

Мелинда Симмонс занимала различные должности в британском Министерстве по вопросам международного развития. Она замещала глав департаментов Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В 2013 году она перешла в Министерство иностранных дел и до 2016 года занимала должность заместителя главы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году она работала в британском Национальном секретариате по безопасности. С 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе на новой должности, усиленно изучая украинский язык.

Напомним, Джудит Гоф стала послом Великобритании на Украине в сентябре 2015 года. После своего назначения Джудит Гоф заявила, что в Украине продолжается беспрецедентный период вызовов и потрясений, которые будут формировать долгосрочные перспективы для всех украинцев и влиять на весь регион.

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