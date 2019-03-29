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Понять искусство через медитации: в музее Брюсселя открыли занятия йогой

Сегодня, 05:17

Музейщики уверены в том, что картины и занятия по йоге и светской медитации прекрасно сочетаются

Понять искусство через медитации: в музее Брюсселя открыли занятия йогой Евросоюз Музейщики уверены в том, что картины и занятия по йоге и светской медитации прекрасно сочетаются

Хорошее самочувствие – вот за чем теперь идут в Королевский музей изобразительного искусства в бельгийской столице. Здесь огромный сборник классического и концептуального живописи.

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Брюссельские музейщики уверены, что картины и занятия по йоге и светской медитации, которые проводят их специалисты, прекрасно сочетаются.

"Искусство помогает ученикам фокусироваться по-другому и открываться для нового. Скажем, здесь на стенах абстрактные картины. А это – другой взгляд, другая интерпретация. Они расширяют сознание. Ученики становятся более открыты неизвестном или неизведанном", – говорит музейный инструктор по йоге Лайя.

Посетителям нужно лишь принести соответствующую одежду и коврик для йоги и внимательно слушать инструктора.

"Мне картина помогла достичь состояния медитации. Я сфокусировалась на ней, и все остальные мысли просто перестали лезть в голову", – утверждает ученица по йоге Александра Пейс.

Светская медитация – еще одна новинка брюссельских специалистов.

По словам музейщиков, зрителей нельзя ограничивать сроками жизни художника, фактами биографии или перечнем лучших работ. Надо положить конец традиционной реакции посетителей "нравится, не нравится, не понимаю".

В Брюсселе кураторы "погружают" зрителей в произведение художника подробным рассказом. А те в нужный момент медитируют.

Напомним, ранее стало известно, что медитации способствуют выработке в организме человека "гормона счастья" – окситоцина.

Кроме того, сайт "Сегодня" брал интервью у профессионального инструктора по флай-йоге Зои Плотниковой, которая рассказала как эта практика влияет на жизнь, и что нужно сделать для изменений.

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Тег спорт, Бельгия, брюссель, музей, йога, искусство, медитация, живопись

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