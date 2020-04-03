Газета в Италии обвинила Россию в давлении из-за "гумпомощи"

Одна из самых популярных и печатаемых газет Италии – La Stampa – обвинила Россию в давлении из-за материалов о бесполезности гуманитарной помощи, которую Москва предоставила Риму.

В частности, редакция издания выразила на сайте возмущение обвинениями в свой адрес от представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, который обвинил газету в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичкам антисоветской пропаганды".

В связи с этим редакция обвинила российское Минобороны в нападках на газету и автора статьи, журналиста Якопо Якобони, отметив, что сомнения автора в искренности российской помощи подкреплены политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.

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"Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ, в Италию и Европу, неприемлема", – подчеркнули в редакции, призвав итальянское правительство отреагировать на скандал и потребовав от России извинений.

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Больше об этом читайте в материале "Приключения россиян в Италии: зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом" на нашем сайте.

Видео: Reuters

Напомним, кроме Италии, Россия оскандалилась и с Соединенными Штатами – Кремль заявил о поставках "гуманитарной помощи" США. Но позже в Госдепартаменте уточнили, что Вашингтон приобрел в Москвы все товары в рамках договоренностей между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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