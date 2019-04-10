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Популярный европейский курорт превратился в свалку

Сегодня, 05:20

Видео об острове сняли местные экологи и разместили его в сети

Популярный европейский курорт превратился в свалку Евросоюз Видео об острове сняли местные экологи и разместили его в сети


Популярный европейский курорт превратился в помойку. На пляж острова Тенерифе нанесло кучи пластика и полиэтилена. Видео сняли местные экологи и разместили его в сети. В комментариях напомнили: из-за стремления людей к комфорту погибает много морских животных.

Только в течение последнего месяца было зафиксировано два таких случая. На побережье острова Сардиния нашли погибшую беременную самку кита. В ее желудке было 22 килограмма пластика.

Второй случай произошел на Филиппинах: из тела погибшего кита получили 40 килограммов мусора.

Напомним, что ранееученые пять дней безуспешно боролись за жизнь кита в Таиланде. Когда он погиб, в его желудке обнаружили восемь килограммом пластикового мусора.

Как отметили ветеринары, перед смертью кит блевал и ему удалось избавиться от пяти пластиковых пакетов. Всего в его желудке после вскрытия обнаружили 80 пакетов. Ветеринары отмечают, что кит погиб именно из-за пластика, которого наглотался в океане. Его желудок забился и он не мог принимать пищу.

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Тег Испания, мусор, кит, сардиния

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