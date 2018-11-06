Пора прекратить переговоры: еврокомиссар сделал заявление о вступлении Турции в ЕС

По словам еврокомиссара, сейчас и для Анкары, и для ЕС было бы более выгодно развивать стратегическое партнерство

Для Евросоюза и Турции было бы честнее прекратить переговоры о членстве. Об этом в интервью немецкой газете Welt заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан

"В долгосрочной перспективе для Турции и ЕС было бы честнее пойти новым путем и завершить переговоры о вступлении. Однако решение, конечно же, за государствами-членами", - сказал Хан.

"Членство Турции в ЕС в видимом будущем не выглядит реалистичным, если, например, взглянуть на заявления президента Макрона или настроения во многих государствах-членах", - добавил он.

По словам еврокомиссара, сейчас и для Анкары, и для ЕС было бы более выгодно развивать стратегическое партнерство.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Турция ждет от ЕС ясного сигнала" по вопросу членства в союзе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке.

"Мы хотим полного членства в ЕС. Мы не примем никакого другого решения. Турция сделала все, что нужно для выполнения критериев вступления в Европейский Союз. Однако присоединение – это двусторонний процесс, и ЕС должен начать выполнять свои обещания", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что ЕС блокирует процесс вступления, а потом обвиняет Турцию в отсутствии прогресса.

Напомним, Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС.

Как известно, в начале сентября прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит возможности для вхождения Турции в ЕС.

Позже представитель Евросоюза по внешним делам Федерика Могерини сказала, что переговоры о членстве Турции в ЕС продолжаются.