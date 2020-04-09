После пандемии: что будет с Шенгеном, безвизом и заробитчанами в ЕС

В то время как в ЕС все чаще ставится вопрос, каким будет Евросоюз после пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса, Украину волнуют несколько иные вопросы. Например, что будет с Шенгеном? Что будет с безвизом, к которому мы уже успели привыкнуть? Смогут ли украинские заробитчане, вернувшиеся из-за эпидемии в Украину, после окончания карантина столь же свободно вернуться на свои рабочие места в странах ЕС? И основания для беспокойства есть.

Еще в марте президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной конференции глав государств-членов ЕС заявил о существующих рисках для Шенгенской зоны.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, – это смерть Шенгена", – отметил Макрон.

И это не просто слова. Сегодня свободы передвижения, гарантированные Шенгеном, ограничиваются решениями национальных правительств. Пока, вроде как, временно. К примеру, та же Франция с 8 апреля ввела въезд в страну по спецразрешениям. Для въезда из-за границы (в том числе границы Франции со странами ЕС) гражданам необходимо будет указать причины и цели поездки.

Вместо биометрических будут "биопаспорта"

Однако не факт, что, даже когда эпидемия пойдет на спад, открытие границ произойдет столь же быстро, как происходило их закрытие. Как минимум эксперты говорят о более жестком контроле за передвижением граждан иностранных государств по ЕС как национальными правительствами, так и Евросоюзом в целом.

"Не исключено сохранение частичного контроля за въездом и даже запрета въезда. Это может быть. Мы ведь не знаем, сколько будет волн эпидемии, поэтому не исключено несколько фаз ужесточения и послабления контроля. Но уже сейчас понятно, что в перспективе те, кто, к примеру, будет работать в странах ЕС, должны будут соглашаться на определенный доступ к личным данным, касающимся здоровья. В том числе соглашаться давать показания о своем самочувствии в режиме реального времени – посредством датчиков и так далее. Это не вопрос завтрашнего дня. Но сейчас ведутся дискуссии о возможности внедрения такой практики. Я не хочу никого пугать, не говорю, что это произойдет завтра или послезавтра. Но считаю, что наш безвиз будет работать в будущем не по биометрическим паспортам, а назовем их "биопаспортами", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Политолог Владимир Фесенко также считает, что следствием пандемии станет усиление контроля за передвижением в ЕС.

"Мы пока этот момент недооцениваем, но об этом уже идет активная дискуссия. Усиление всеобщего контроля, использование дополнительных форм контроля за передвижением (в том числе с помощью датчиков распознавания лиц, с помощью телефонов, QR-кодов) – у меня нет сомнений, что это лишь вопрос времени. Простого возвращения к ситуации, которая была до карантина, точно не будет", – рассказал Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня".

За сохранение безвиза придется побороться

Ассоциированный аналитик Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо отметила в комментарии сайту "Сегодня", что прогнозировать будущее Шенгена нужно очень осторожно.

"Если мы говорим о Шенгене, то я бы здесь была очень осторожна. Поскольку мы не знаем, как долго будет ограничено транспортное сообщение, как быстро страны ЕС откроют границы внутри ЕС. Это будет зависеть от того, насколько они будут доверять друг другу в том, что каждая из стран сможет сохранять эпидситуацию на уровне, не угрожающем соседним странам. Будет ли подобное доверие к соседям, не входящим в ЕС? Думаю, большого доверия здесь не будет", – сказала Екатерина Зарембо.

В то же время Владимир Фесенко акцентирует, что просто так изменить правила и соглашения никто не сможет – все это будет предметом переговоров.

"Конечно, сейчас никто не может точно сказать, что будет не только с безвизом, но и, например, с Шенгеном. С высокой вероятностью ограничения, причем достаточно жесткие, будут. И пересмотр законодательства ЕС будет. Другой вопрос, что это просто так нельзя пересмотреть, будут какие-то переговоры. Поэтому к этому надо готовиться. Будем реалистами: нашей дипломатии надо быть готовыми к такому сценарию и думать о каких-то компромиссных вариантах. Чтобы, пусть с какими-то ограничениями, но сохранить для Украины безвиз", – говорит Владимир Фесенко.

Читайте также: "Дешевых билетов уже не будет": когда авиакомпании возобновят полеты

Смогут ли заробитчане вернуться в Европу

Для миллионов украинских заробитчан актуальным остается вопрос, смогут ли они возвратиться на работу в ЕС. Здесь мнения экспертов "Сегодня" несколько отличаются. Если одни считают, что спрос на дешевую рабочую силу в Европе в период экономического кризиса только возрастет, другие указывают на ограничение возможностей для заробитчан.

Как заробитчане возвращались в Украину с началом карантина, смотрите на видео:

"Часть мигрантов, имеющих трудовую визу, думаю, смогут без проблем вернуться, когда ситуация успокоится, и возобновится работа бизнеса. Всем остальным надо быть готовым, что варианты с нелегальной работой будут усложнены, меньше будет возможностей выехать в Европу", – говорит Владимир Фесенко.

По его словам, с высокой долей вероятности из-за экономического кризиса и карантинных вопросов будут сохранены и воспроизведены – не в полном объеме, но частично – многие из существующих сейчас в ЕС ограничений. Поэтому вероятность занятости в Европе несколько сократится, по сравнению с докарантинным периодом.

"Попытки нанять нелегалов и трудоустроиться нелегально, безусловно, будут. Другой вопрос, что со стороны государств ЕС будет гораздо более жесткий контроль. Одно дело – когда нелегалы работали в условиях "мирного времени". Другое дело – после такой мощной пандемии, которая наложила отпечаток на все. Пограничный контроль, даже внутри ЕС, думаю, будет усиливаться. И полагаю, что число трудовых мигрантов сократится. Плюс в ЕС будет расти безработица. Возможность найти работу сократится", – отмечает Владимир Фесенко.

Ассоциированный аналитик Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо в комментарии сайту "Сегодня" также акцентирует, что возвращение заробитчан будет напрямую связано со спросом на рабочую силу. Возвратиться или нет они смогут в зависимости от наличия рабочих мест.

"Экономический кризис в ЕС уже идет, рабочих мест будет меньше. Соответственно, меньше людей смогут вернуться работать в Евросоюзе. Но это навскидку. Потому что, с другой стороны, мы видим сейчас, что есть проблемы у Германии с работниками в сельском хозяйстве. Ранее там трудились заробитчане, сейчас они выехали. А заменять их немцами сами работодатели не спешат, поскольку хотят нанимать людей, которые работали, которые знают, что и как делать", – говорит Екатерина Зарембо.

Работа будет, однако есть одно "но"

Павел Климкин, в свою очередь, считает, что после эпидемии спрос на труд украинцев в Европе даже возрастет.

"Думаю, восстановление экономики (в ЕС. – Ред.) произойдет достаточно быстро. И я считаю, что после пандемии в страны ЕС поедет работать даже больше украинцев, чем работали раньше. Это связано с несколькими причинами. Например, с тем, что уровень зарплат в ЕС, конечно, снизится. И многие европейцы будут работать в такой ситуации на некоторых участках, скажем так, без желания. Соответственно, для украинцев появятся новые шансы", – говорит Павел Климкин.

В то же время, по его словам, возрастут риски того, что украинцев предпочтут нанимать нелегально.

"Здесь я вижу большую проблему. Насколько вы знаете, в последние годы постоянно увеличивалась часть граждан Украины, трудоустроенных в ЕС легально, имеющих все пакеты соцзащиты. Но в будущем, боюсь, если восстановление экономики ЕС пойдет сложно, есть риск того, что увеличится число нелегальных работников. Многие украинцы легальную работу найти не смогут. А у работодателей будет интерес брать украинцев нелегально. Это будет очень выгодно. То есть поедет на работу больше украинцев. Но, к сожалению, я этого очень боюсь, что они будут работать нелегально, не имея социальных гарантий", – говорит Павел Климкин.

По его словам, Украина уже сейчас должна подготовить стратегию, как работать со странами ЕС в новых реалиях, как обмениваться информацией, что делать политически, чтоб украинцы все же работали легально.

"Это задача на ближайшие два-три года. По разным подсчетам, наши граждане, работающие за рубежом, ежегодно переводят 12-15 миллиардов долларов в нашу страну. И вопрос их легального трудоустройства очень важен для Украины", – говорит Павел Климкин.

Тем временем, уровень безработицы растет и в Украине. Какие вакансии сейчас есть на рынке, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама