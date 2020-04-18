После пандемии коронавируса Европа снова будет открыта – посол Германии в Украине

«Но закрытые границы - это сейчас нужно, пока мы справимся с этим кризисом», - пояснила Анка Фельдгузен

О том, как возможно с наименьшими потерями выйти из сложившегося медицинской и экономического кризиса, говорили участники онлайн дискуссии Киевского форума: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала о том, как ее страна противодействует пандемии. "Меня уже спросили, почему у нас смертность такая низкая, в отличие от Италии и Франции. У нас просто количество сделанных тестов намного-намного выше, чем в других странах. То есть, у нас тоже люди, которые сидят дома с насморком, их тестируют. И если в них вирус, это будет в нашей статистике. То есть, в конце концов, я думаю, смертность везде будет более или менее одинаковая".

"Но закрытые границы – это сейчас нужно, пока мы справимся с этим кризисом. Я лично думаю, что Европа после этого будет вновь открыта, и будет тоже открыта для других стран", – добавила посол. Она также рассказала, что Германия оказывает помощь с лечением больных соседним государствам, в частности, Италии и Франции: "Мы помогаем друг другу".

Видео: Сегодня

Анка Фельдгузен также отметила, что Германия продолжает оказывать свою поддержку Украине. "Каждую неделю проходят разговоры между советниками по Минскому, "Нормандскому формату". То есть, мы и дальше очень-очень интенсивно наблюдаем, что здесь происходит, особенно на Донбассе. Мы уже несколько раз призывали и Россию повлиять на сепаратистов, чтобы они дали свободно двигаться нашим наблюдателям СММ. То есть, мы через этот кризис пандемии не забываем о тех вызовах, которые стоят и стояли последние годы перед Украиной", – отметила посол.

Также в рамках онлайн-дискуссии Киевского форума выступил председатель Верховной Рады Украины, в.о. президента Украины в 2014 году, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он отметил, что, в отличие от европейских стран и большинства стран мира, Украина сегодня ведет войну на несколько фронтов.

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