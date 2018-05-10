После переговоров с Макроном и Порошенко Меркель сделала заявление по Украине

Канцлер Германии отметила, что для решения международных конфликтов нужно много времени

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для сохранения территориальной целостности и независимости Украины будут и далее прилагаться усилия. Об этом она сказала в своей речи на церемонии награждения президента Франции Эммануэля Макрона премией Карла Великого.

Меркель отметила, что трехсторонние переговоры при участии президентов Франции Макрона и Украины Петра Порошенко, состоявшиеся перед церемонией, были "хорошими".

"Нам известно, что для решения международных конфликтов нужно много времени, но мы и далее будем прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины", – заверила немецкий канцлер.

Порошенко также присутствовал на церемонии награждения.

Как сообщалось, вчера, 9 мая, президент Украины уже провел встречу с президентом Евросовета. Петр Порошенко и Дональд Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС. Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Напомним, Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии со вчерашнего дня. Как и планировало, он проводит встречу с Макроном и Меркель. Также в программе визита участие в мероприятиях по случаю ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого".