После пожара в Нотр-Даме в домах парижан мог осесть опасный свинец
Городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах
Жителей столицы Франции, проживающих вблизи Нотр-Дама, предупредили о том, что их дома могут быть загрязнены свинцом.
Об этом информирует Le Point.
"Результаты лабораторного анализа обнаружили свинец в помещениях, которые оставались открытыми во время пожара, и в них оседала пыль", - отмечается в сообщении.
Речь идет о свинце, который содержался в каркасе собора и его шпиле.
В связи с этим городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах.
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.
В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.
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