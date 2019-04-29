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После пожара в Нотр-Даме в домах парижан мог осесть опасный свинец

29 апреля, 03:43

Городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах

Фото: AFP

Жителей столицы Франции, проживающих вблизи Нотр-Дама, предупредили о том, что их дома могут быть загрязнены свинцом.

Об этом информирует Le Point.

"Результаты лабораторного анализа обнаружили свинец в помещениях, которые оставались открытыми во время пожара, и в них оседала пыль", - отмечается в сообщении.

Речь идет о свинце, который содержался в каркасе собора и его шпиле.

В связи с этим городские власти призвали жителей кварталов вблизи Нотр-Дама провести влажную уборку в своих домах.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 


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Тег пожар, дома, нотр-дам де пари, свинец, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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