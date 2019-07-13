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После приговора нацгвардейцу Маркиву его адвокат решил эмигрировать из Италии

13 июля, 02:25

Мол, за всю его 56-летнюю карьеру он не видел такого абсурдного приговора

Фото: pexels.com

Адвокат нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы, заявил, что потерял доверие к итальянскому правосудию, так как этот приговор является политическим.

Об этом адвокат Рафаэле Дела Валле заявил после завершения судебного заседания, – сообщает Громадское.

"В разговоре с нами он сказал, что за всю его 56-летнюю карьеру он не видел такого абсурдного приговора. Нет абсолютно никакой почвы, на чем базируется такой строгий приговор. Он даже очень разочарован действиями итальянских судей и потерял доверие к итальянскому правосудию и даже к итальянскому государству", – говорится в сообщении.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

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Тег Италия, суд, адвокат, маркив , нацгвардейцы

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Источник:

Громадське телебачення

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