После протестов Макрон поручил премьеру встретиться с представителями "желтых жилетов"

По данным французских СМИ, эти встречи начнутся в понедельник

Елисейский дворец сообщил о предстоящих шагах руководства страны в связи с прошедшими в Париже и по всей Франции акциями протеста движения "желтых жилетов", многие из которых переросли в беспорядки, передает Le Monde.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьер-министру страны Эдуару Филиппу встретиться с руководителями политических партий, представленных в парламенте, и представителями манифестантов, объявила в воскресенье президентская канцелярия после экстренного совещания в Елисейском дворце, посвященного протестной волне.

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По данным французских СМИ, эти встречи начнутся в понедельник. Филипп примет также мэра Парижа Анн Идальго.

Ранее сообщалось, что жертвой протестов во Франции из-за повышения цен на бензин стал еще один человек. В ночь с субботы на воскресенье, 2 декабря, из-за баррикад демонстрантов в аварии погиб мужчина. Таким образом число погибших достигло трех.

Напомним, власти Франции заявили, что могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами против повышения цены на топливо.

Кроме того, в Париже задержали около сотни протестующих. Также полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.