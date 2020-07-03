После скандала Меркель впервые вышла в люди в маске: редкое фото

Бундесканцлер прикрыла нос и рот на встрече с главой Саксонии и во время визита в бундесрат

После компрометирующей ситуации, из-за которой канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось оправдываться, почему она не носит маску, глава немецкого правительства впервые появилась на публике с прикрытым ртом и носом.

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Редкий снимок опубликовал вечером 2 июля на своей странице в Twitter премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

На фото губернатор стоит рядом с бундесканцлером, на обоих надеты тканевые маски: на Хазелоффе – белая с гербом Саксонии-Анхальт, а на Меркель – черная с логотипом председательства Германии в ЕС.

Райнер Хазелофф и Ангела Меркель. Фото: twitter.com/reinerhaseloff

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А на следующий день глава немецкого правительства явилась в такой же маске в бундесрат – представительство 16 федеральных земель ФРГ.

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Маску Меркель надела после компрометирующей ситуации ранее на этой неделе: во время пресс-конференции немецкий журналист указал ей на то, что она никогда не носит маску на публичных мероприятиях.

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Канцлер ответила, что она соблюдает правила дистанцирования, поэтому в таких случаях маска ей не нужна. В то же время, в нерабочее время она придерживается эпидемиологических рекомендаций.

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"Например, когда я хожу по магазинам, мы не встречаемся. В противном случае вы, возможно, уже видели бы меня в маске. Но я не скажу вам, когда и куда я хожу за покупками", – добавила Меркель, пообещав, что в будущем ее будут видеть в маске чаще.

Напомним, что с начала распространения болезни в Германии заразились почти 200 тысяч человек – это одна из самых пострадавших в мире стран. В то же время, 179 тысяч из них уже выздоровели, а скончались 9 тысяч.

Исследование Университета Бремена показало, что примерно половину всех умерших после заражения коронавирусом в Германии составляют постояльцы домов для инвалидов и престарелых.

Также сообщалось о первых последствиях коронакризиса для ФРГ – в апреле по ресторанам, гостиницам, туристическим агентствам и автомобильным компаниям прокатилась волна сокращений.

Как обстоит ситуация с коронавирусом в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

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