После теракта во Франции полиция задержала женщину

Сегодня, 00:42

Женщина была задержана по подозрению в связях с террористом

фото AFP
фото AFP

Полиция задержала женщину после теракта во французском городе Треб. Об этом сообщил прокурор.

Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.

Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.
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Reuters

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