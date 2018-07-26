ФОТОФАКТ. После ужасного пожара Афины затопило от проливных дождей

После масштабных лесных пожаров, бушевавших в пригородах Афин, где в огне погибли минимум 76 человек, десятки людей пострадали, а сотни остались без крова, в Грецию пришло новое стихийное бедствие. На этот раз Афины заливает дождями, улицы города превратились в огромные бассейны.

Фото из Афин опубликовал ресурс Cyclone Of Rhodes на своей странице в Facebook. В короткой аннотации к фото говорится, что это серьезные наводнения в столице Греции, которые наблюдаются именно сейчас.

На фото видно, как в огромном образовавшемся от ливней озере плавают автомобили "вверх тормашками". А на стекле окна (или объективе фотоаппарата) видны капли дождя.

Как уже сообщалось, циклон с проливными дождями достал и до Турции. В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Из-за сильных ливней у здания размыло фундамент, и оно обвалилось.

От циклона досталось и Украине: из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов.

А Киев в среду, 25 июля, попал под мощнейший удар стихии. За три часа в столице выпала трехмесячная норма осадков.

Многие подземные переходы и некоторые автомобильные путепроводы попросту превратились в бассейны с водопадами. Поваленные деревья заблокировали движение.

Напомним, директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в комментарии сайту "Сегодня" сообщил, что циклон, который до сих пор присутствует над Черным морем, своими "рукавами" задевает Украину. Но с началом следующей недели погода наладится и в страну вернется сухая летняя погода, местами с жарой до +38 градусов.