Последний день в ЕС: Великобритания выходит из Евросоюза, все подробности Brexit

"Разводу" с ЕС предшествовали скандалы, референдумы и многочисленные кадровые перестановки в правительстве

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Сегодня, 31 января, Великобритания совершает исторический шаг: она выходит из Евросоюза, членом которого была с 1973 года, когда он еще носил название Европейского экономического сообщества.

Процесс выхода был длительным и непростым, и даже получил собственное имя – Brexit. Основанием для него стал референдум, который провели в стране в 2016 году: на немза выход из ЕС проголосовали свыше 51% британцев.

По итогам референдума в отставку ушел премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, который пытался удержать страну в составе ЕС, и на смену ему пришла Тереза Мэй. Но распри внутри парламента не утихли, страну продолжали сотрясать протесты и демонстрации, а год выхода из ЕС несколько раз переносили.

В результате Тереза Мэй ушла в отставку: ее место занял Борис Джонсон. Именно он завершил процедуру Brexit: вечером 24 января он поставил свою подпись под текстом соглашения с Евросоюзом об условиях выхода из его состава, ранее одобренный королевой Великобритании Елизаветой II.

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Уже в среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом "за". 49 евродепутатов выступили "против", 13 воздержались.

Что ждет страну теперь, читайте в нашем материале "Жизнь после Brexit: Великобритания покидает ЕС, что дальше".

Сайт "Сегодня" следит за развитием событий в Великобритании и мире в связи с Brexit.

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